LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Van Aert vince da solo a Calais e rafforza la sua maglia gialla (Di martedì 5 luglio 2022) CLASSIFICA Tour DE France 2022 17.41 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de France 2022. Grazie per averci seguito! 17.39 Questa invece la top 10 provvisoria della classifica generale: 1 1 – VAN Aert Wout Jumbo-Visma 25 22? 13:02:43 2 2 – LAMPAert Yves Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:25 3 3 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 0:32 4 4 – PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 4? 0:36 5 6 ?1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:40 6 9 ?3 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:48 7 10 ?3 PIDCOCK Thomas INEOS

