LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo in rimonta, Anthony Perez prova ad andarsene da solo (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO D’ITALIA DONNE 16.43 C’è ora un uomo della BikeExchange-Jayco a guidare il plotone. 16.41 Anthony Perez (Cofidis) rimane da solo, con 1’24” sul gruppo ai -40 dal traguardo. 16.40 E viene ripreso adesso dal plotone. 16.39 Il danese ha fatto il carico di borracce da consegnare ai compagni prima di farsi riprendere dal gruppo. 16.37 Cort Nielsen ha ottenuto ciò che voleva, altri punti per la classifica GPM. Inutile sprecare altre energie. 16.35 prova ad andarsene Anthony ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO D’ITALIA DONNE 16.43 C’è ora un uomo della BikeExchange-Jayco a guidare il plotone. 16.41(Cofidis) rimane da, con 1’24” sulai -40 dal traguardo. 16.40 E viene ripreso adesso dal plotone. 16.39 Il danese ha fatto il carico di borracce da consegnare ai compagni prima di farsi riprendere dal. 16.37 Cort Nielsen ha ottenuto ciò che voleva, altri punti per la classifica GPM. Inutile sprecare altre energie. 16.35ad...

