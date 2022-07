LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro azzurro: Mora, Rivolta e Megli! Argento per Zofkova e Restivo, bronzi per Pinzuti, Valsecchi e Cesarano (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi 20.24: Restivo ha condotto per tre quarti di gara ma dopo l’ultima subacquea Mora è riemerso in testa ed è riuscito a mantenere quel piccolo vantaggio che gli ha permesso di conquistare la terza vittoria azzurra di questa sera! Oro a Lorenzo Mora in 1’57?62, non lontano dal personale, Argento per Matteo Restivo in 1’57?77, bronzo per il francese Brun in 1’58?40 20.23: E’ DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! ORO A LORENZO Mora CHE PRECEDE DI POCHISSIMO MATTEO Restivo!!! GRANDE GARA DEI DUE ITALIANI ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi 20.24:ha condotto per tre quarti di gara ma dopo l’ultima subacqueaè riemerso in testa ed è riuscito a mantenere quel piccolo vantaggio che gli ha permesso di conquistare la terza vittoria azzurra di questa sera! Oro a Lorenzoin 1’57?62, non lontano dal personale,per Matteoin 1’57?77, bronzo per il francese Brun in 1’58?40 20.23: E’ DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! ORO A LORENZOCHE PRECEDE DI POCHISSIMO MATTEO!!! GRANDE GARA DEI DUE ITALIANI ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Rivolta e Megli fanno volare l’Italia! Bronzo per Pinzuti Valse… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Filippi di bronzo e Calissi in semifinale nel fioretto! Tutti in fina… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Turchia, è volata per la vittoria del medagliere! Nuoto e sche… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Turchia è volata per la vittoria del medagliere! Nuoto e scher… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroBori LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Megli e Rivolta… -