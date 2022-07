LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Rivolta e Megli fanno volare l’Italia! Bronzo per Valsecchi e Cesarano (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi 19.30: Gara tutta di testa per Filippo Megli che, “alla Pipovici” bissa 100 e 200 stile libero (ma ha al collo anche l’oro della 4×100). L’azzurro vince in 1’47?33, buon tempo per lui, secondo posto per il greco Dimitrios Markos in 1’48?11, terzo per lo spagnolo Dominguez Calonge in 1’48?33, quarto Alessio Proietti Colonna in 1’48?66 19.28: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MegliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! DOMINIO ANNUNCIATO DELL’AZZURRO CHE NON LASCIA SCAMPO AI RIVALI 19.27: Ai 100 Megli, Dominguez, Unlu 19.25: E’ il momento della finale dei 200 stile libero ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi 19.30: Gara tutta di testa per Filippoche, “alla Pipovici” bissa 100 e 200 stile libero (ma ha al collo anche l’oro della 4×100). L’azzurro vince in 1’47?33, buon tempo per lui, secondo posto per il greco Dimitrios Markos in 1’48?11, terzo per lo spagnolo Dominguez Calonge in 1’48?33, quarto Alessio Proietti Colonna in 1’48?66 19.28: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! DOMINIO ANNUNCIATO DELL’AZZURRO CHE NON LASCIA SCAMPO AI RIVALI 19.27: Ai 100, Dominguez, Unlu 19.25: E’ il momento della finale dei 200 stile libero ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Filippi di bronzo e Calissi in semifinale nel fioretto! Tutti in fina… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Turchia, è volata per la vittoria del medagliere! Nuoto e sche… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Turchia è volata per la vittoria del medagliere! Nuoto e scher… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroBori LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Megli e Rivolta… - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Megli e Rivolta devono trascinare l'Italia -