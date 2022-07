LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Rivolta e Megli fanno volare l’Italia! Bronzo per Pinzuti, Valsecchi e Cesarano (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi 19.57: L’oro dei 100 rana va al turco Ogretir con il tempo di 1’00?03, argento per il turco Sakci con 1’00?19, Bronzo per l’azzurro Pinzuti con 1’00?31, ottavo posto per Alessandro Fusco con 1’02?26 19.56: E’ BronzoOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAA!!! Alessandro Pinzuti se la gioca fino in fondo con i due turchi ma si deve arrendere a Ogretir, oro e Sakci, argento 19.55: Ai 50 Sakci, Pinzuti, Ogretir 19.53: Questi i protagonisti della finale dei 100 rana uomini: Thomoglou (Gre), Marc (Fra), Bidard (Fra), Ogretir (Tur), Pinzuti (Ita), ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi 19.57: L’oro dei 100 rana va al turco Ogretir con il tempo di 1’00?03, argento per il turco Sakci con 1’00?19,per l’azzurrocon 1’00?31, ottavo posto per Alessandro Fusco con 1’02?26 19.56: E’OOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAA!!! Alessandrose la gioca fino in fondo con i due turchi ma si deve arrendere a Ogretir, oro e Sakci, argento 19.55: Ai 50 Sakci,, Ogretir 19.53: Questi i protagonisti della finale dei 100 rana uomini: Thomoglou (Gre), Marc (Fra), Bidard (Fra), Ogretir (Tur),(Ita), ...

