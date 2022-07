LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Megli e Rivolta devono trascinare l’Italia (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata di gare nel Nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2022! Si chiude il programma del Nuoto a Orano: l’Italia ha diverse frecce al proprio arco per rimpinguare il medagliere in piscina e anche quello generale con la possibilità di avvicinare ulteriormente la Turchia nel medagliere Le finali odierne offrono chance di successo per gli azzurri: si parte con i 100 farfalla uomini, si prosegue con i 400 stile libero donne, i 200 stile libero ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi Buonasera e benvenuti alladella quinta e ultima giornata di gare nelaidel! Si chiude il programma dela Orano:ha diverse frecce al proprio arco per rimpinguare il medagliere in piscina e anche quello generale con la possibilità di avvicinare ulteriormente la Turchia nel medagliere Le finali odierne offrono chance di successo per gli azzurri: si parte con i 100 farfalla uomini, si prosegue con i 400 stile libero donne, i 200 stile libero ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Megli e Rivolta devono trascinare l'Italia - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro e bronzo nella prima finale del nuoto! Cuomo d’argento - #Giochi… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Gaspa e Foti subito fuori nel Taekwondo. Bene gli azzurri del nuoto e… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte con scherma, volley e nuoto! E' volata Italia-Turchia nel me… - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le staffette miste, diverse carte per l'Italia -