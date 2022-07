LIVE – Lecce-Postal Calcio 7-1 | amichevole precampionato 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 5 luglio 2022) Ladiestiva deldei salentini. La neopromossa in Serie A, guidata da Marco Baroni, scende in campo nel ritiro di Folgaria contro una selezione locale dilettante. Obiettivo mettere minuti sulle gambe ed evitare infortuni in una fase così delicata come quella in cui ci si trova. Appuntamento fissato per le ore 17 di martedì 5 luglio: chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA7-1 (5? Hjulmand, 7? Ceesay, 14? Strefezza, 25? Gonzalez, 32? Helgason, 34? Ceesay, 36? Listkowski, 37? Scavelli) 37? – GOL ...