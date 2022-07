LIVE Italia-Bulgaria volley 2-0, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri allungano! (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Palla piazzata dietro al muro da Atanasov. 3-1 Nikolov pesta la linea dei tre metri. 2-1 Romanò approfitta di una palla a filo rete. 1-1 Inizia il terzo set! 25-20 Michieletto chiude il secondo set! 24-20 Gran primo tempo di Anzani. 23-20 Pipe di Atanasov. 23-19 Risponde con la stessa moneta Lavia. 22-19 Mani-out di Atanasov da posto quattro. 22-18 Muroneeee di Romanò su Parapunov! 21-18 Nikolov pesta la linea dei tre metri. 20-18 Lavia passa con continuità da posto quattro. 19-18 Sbaglia anche Michieletto. 19-17 Errore bulgaro al servizio. 18-17 Pallonetto spinto di Atanasov. 18-16 Rarissimo fallo di palleggio di Giannelli. 18-15 Non passa la battuta di Nikolov. 17-15 Diagonale profonda di Parapunov. 17-14 Ottima pipe di Lavia. 16-14 Errore in attacco anche per Michieletto. 16-13 Nikolov pianta un chiodo ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Palla piazzata dietro al muro da Atanasov. 3-1 Nikolov pesta la linea dei tre metri. 2-1 Romanò approfitta di una palla a filo rete. 1-1 Inizia il terzo set! 25-20 Michieletto chiude il secondo set! 24-20 Gran primo tempo di Anzani. 23-20 Pipe di Atanasov. 23-19 Risponde con la stessa moneta Lavia. 22-19 Mani-out di Atanasov da posto quattro. 22-18 Muroneeee di Romanò su Parapunov! 21-18 Nikolov pesta la linea dei tre metri. 20-18 Lavia passa con continuità da posto quattro. 19-18 Sbaglia anche Michieletto. 19-17 Errore bulgaro al servizio. 18-17 Pallonetto spinto di Atanasov. 18-16 Rarissimo fallo di palleggio di Giannelli. 18-15 Non passa la battuta di Nikolov. 17-15 Diagonale profonda di Parapunov. 17-14 Ottima pipe di Lavia. 16-14 Errore in attacco anche per Michieletto. 16-13 Nikolov pianta un chiodo ...

