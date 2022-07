LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per la volata finale (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE 14.17 Seconda Charlotte Kool (Team DSM) e terza Marianne Vos (Team Jumbo-Visma). 14.16 Ottavo successo in stagione per l’italiana della Trek – Segafredo! 14.16 Vittoria strepitosa dell’azzurra, la seconda in questo Giro d’Italia. 14.15 ELISA BALSAMOOOOOOOOOOOOOOOO! CHE volata, CHE VITTORIA! 14.14 Elisa Balsamo non è stata coinvolta. L’azzurra è presente nella testa della corsa. 14.13 Caduta in mezzo al gruppo! 14.12 Ultimo chilometro! 14.11 Segnaliamo che prima del rettilineo finale ci sarà una curva insidiosa. 14.10 Ritmo altissimo! 2 km all’arrivo! 14.08 Si stanno creando i vari treni delle squadre. 14.08 E ora ci si ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE 14.17 Seconda Charlotte Kool (Team DSM) e terza Marianne Vos (Team Jumbo-Visma). 14.16 Ottavo successo in stagione per l’italiana della Trek – Segafredo! 14.16 Vittoria strepitosa dell’azzurra, la seconda in questo. 14.15 ELISA BALSAMOOOOOOOOOOOOOOOO! CHE, CHE VITTORIA! 14.14 Elisa Balsamo non è stata coinvolta. L’azzurra è presente nella testa della corsa. 14.13 Caduta in mezzo al gruppo! 14.12 Ultimo chilometro! 14.11 Segnaliamo che prima del rettilineoci sarà una curva insidiosa. 14.10 Ritmo altissimo! 2 km all’arrivo! 14.08 Si stanno creando i vari treni delle squadre. 14.08 E ora ci si ...

infoitsport : LIVE Giro d'Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque atlete in fuga, gruppo a 4'50'' - r2d2bcn : RT @giro_donne: PRIMO AGGIORNAMENTO DI GARA FB LIVE STREAMING OUT NOW—> - cristianmich34 : RT @giro_donne: Manca pochissimo al grande inizio! ?? ???? Tutti gli orari di partenza, arrivo e live streaming del #GiroDonne più importante… - giro_donne : PRIMO AGGIORNAMENTO DI GARA FB LIVE STREAMING OUT NOW—> - ILENIALazzaro : Ready! 5a tappa del Giro donne live sul digital ( @GcnRacing / @discoveryplusIT ) e a seguire post Tour anche su… -