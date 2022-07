LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla fuga, 30 km al traguardo (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE 13.28 Matilde Vitillo (Bepink), Giorgia Bariani e Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), Hannah Barnes (Uno-X Pro Cycling Team) e Anastasia Carbonari (Valcar – Travel & Service) continuano a perdere terreno. Il gruppo si trova adesso a 2’30”. 13.24 Meno di 35 km al traguardo! 13.20 L’andatura ora è molto alta in gruppo. Il vantaggio delle 5 di testa è sceso a 3’20”. 13.16 In testa al plotone principale ci sono ora la Jumbo – Visma e la Liv Racing Xstra. 13.14 Il gruppo si è svegliato! Il vantaggio delle cinque di testa è sceso a 4’20”. 13.10 Meno di 45 km all’arrivo. 13.06 E infatti il vantaggio delle cinque di testa ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE 13.28 Matilde Vitillo (Bepink), Giorgia Bariani e Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), Hannah Barnes (Uno-X Pro Cycling Team) e Anastasia Carbonari (Valcar – Travel & Service) continuano a perdere terreno. Ilsi trova adesso a 2’30”. 13.24 Meno di 35 km al! 13.20 L’andatura ora è molto alta in. Il vantaggio delle 5 di testa è sceso a 3’20”. 13.16 In testa al plotone principale ci sono ora la Jumbo – Visma e la Liv Racing Xstra. 13.14 Ilsi è svegliato! Il vantaggio delle cinque di testa è sceso a 4’20”. 13.10 Meno di 45 km all’arrivo. 13.06 E infatti il vantaggio delle cinque di testa ...

