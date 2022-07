LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: a Reggio Emilia sarà volata, atteso il duello tra Elisa Balsamo e Marianne Vos (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro Donne 2022. La Corsa Rosa prosegue e si sposta dalla Romagna all’Emilia: dopo la bellissima ed esaltante frazione di Cesena, spazio alla Carpi-Reggio Emilia di 126,1 chilometri. Giornata particolarmente tranquilla per le Donne della classifica generale quella odierna, praticamente un trasferimento pedalato: non ci sarà la minima difficoltà altimetrica e sarà un viaggio verso l’attesa volata finale. Nessun patema per Annemiek van Vleuten (Movistar) che salvo imprevisti dovrebbe conservare il simbolo del ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella quintadel. La Corsa Rosa prosegue e si sposta dalla Romagna all’: dopo la bellissima ed esaltante frazione di Cesena, spazio alla Carpi-di 126,1 chilometri. Giornata particolarmente tranquilla per ledella classifica generale quella odierna, praticamente un trasferimento pedalato: non cila minima difficoltà altimetrica eun viaggio verso l’attesafinale. Nessun patema per Annemiek van Vleuten (Movistar) che salvo imprevisti dovrebbe conservare il simbolo del ...

