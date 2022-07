LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Filippi in semifinale nel fioretto! Tutti in finale gli azzurri del nuoto (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.49: SCHERMA – C’è una protesta in atto. Non c’è ancora l’ufficialità del risultato della sfida tra Luperi e Hamza 13.47: SCHERMA – Hamza-Luperi 15-14. Tocca l’egiziano e sarà lui ad affrontare Llavador in semifinale 13.46: SCHERMA – Hamza-Luperi 14-14 13.44: SCHERMA – Hamza-Luperi 14-13 rosso a Luperi in un momento decisivo 13.43: SCHERMA – L’azzurro Filippi è il secondo semifinalista. Battuto 15-8 l’azzurro Bianchi 13.43: SCHERMA – Hamza-Luperi 13-12, Filippi-Bianchi 14-8 13.42: SCHERMA – Hamza-Luperi 12-12, Filippi-Bianchi 13-8 13.41: SCHERMA – Hamza-Luperi 12-11, ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.49: SCHERMA – C’è una protesta in atto. Non c’è ancora l’ufficialità del risultato della sfida tra Luperi e Hamza 13.47: SCHERMA – Hamza-Luperi 15-14. Tocca l’egiziano e sarà lui ad affrontare Llavador in13.46: SCHERMA – Hamza-Luperi 14-14 13.44: SCHERMA – Hamza-Luperi 14-13 rosso a Luperi in un momento decisivo 13.43: SCHERMA – L’azzurroè il secondo semifinalista. Battuto 15-8 l’azzurro Bianchi 13.43: SCHERMA – Hamza-Luperi 13-12,-Bianchi 14-8 13.42: SCHERMA – Hamza-Luperi 12-12,-Bianchi 13-8 13.41: SCHERMA – Hamza-Luperi 12-11, ...

