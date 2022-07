LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Filippi in semifinale nel fioretto, ora le donne! Tutti in finale gli azzurri del nuoto (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 16.42: SCHERMA – Cipressa-Karamete 9-10, Calissi-Marino 9-8 16.41: SCHERMA – Cipressa-Karamete 9-10, Calissi-Marino 9-6 16.41: SCHERMA – Cipressa-Karamete 7-10, Calissi-Marino 9-6 16.40 SCHERMA – L’Italia perde per strada Martina Batini, battuta 15-10 dalla spagnola Diaz Escalona che va in semifinale 16.39 SCHERMA – Cipressa-Karamete 6-8, Batini-Diaz Escalona 9-13, Calissi-Marino 8-4 16.38 SCHERMA – Cipressa-Karamete 6-7, Batini-Diaz Escalona 9-13, Calissi-Marino 9-4 16.37: SCHERMA – La francese Patru vince 15-7 la semifinale con la turca Isbir ed è la prima semifinalista 16.36 SCHERMA – ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 16.42: SCHERMA – Cipressa-Karamete 9-10, Calissi-Marino 9-8 16.41: SCHERMA – Cipressa-Karamete 9-10, Calissi-Marino 9-6 16.41: SCHERMA – Cipressa-Karamete 7-10, Calissi-Marino 9-6 16.40 SCHERMA – L’Italia perde per strada Martina Batini, battuta 15-10 dalla spagnola Diaz Escalona che va in16.39 SCHERMA – Cipressa-Karamete 6-8, Batini-Diaz Escalona 9-13, Calissi-Marino 8-4 16.38 SCHERMA – Cipressa-Karamete 6-7, Batini-Diaz Escalona 9-13, Calissi-Marino 9-4 16.37: SCHERMA – La francese Patru vince 15-7 lacon la turca Isbir ed è la prima semifinalista 16.36 SCHERMA – ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Turchia, è volata per la vittoria del medagliere! Nuoto e sche… - usatoscherma : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - ULTIMA GIORNATA CON LE PROVE DI FIORETTO / LINK RISULTATI LIVE E VIDEO - Federscherma : GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - ULTIMA GIORNATA CON LE PROVE DI FIORETTO / LINK RISULTATI LIVE E VIDEO… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Turchia è volata per la vittoria del medagliere! Nuoto e scher… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroBori LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Megli e Rivolta… -