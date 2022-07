LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Filippi di bronzo e Calissi in semifinale nel fioretto! Tutti in finale gli azzurri del nuoto (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.34 SCHERMA – Patru-Diaz 7-3 18.32 SCHERMA – Patru-Diaz 7-2 18.30 SCHERMA – Patru-Diaz 6-2 18.25 SCHERMA – Patru-Diaz 5-1 18.24 SCHERMA – Patru-Diaz 4-1 18.22 SCHERMA – Patru-Diaz 0-1 18.18 SCHERMA – Tra poco le due semifinali femminili. Nella prima di fronte la francese Patru e la spagnola Diaz Escalona 18.15 SCHERMA – L’azzurro Filippi è medaglia di bronzo. Cuk vice 15-10 la semifinale e andrà ad affrontare Llavador in finale. Per la prima volta non ci saranno italiani in finale a Orano 18.15 SCHERMA – Filippi-Cuk 10-13 18.13 SCHERMA – ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.34 SCHERMA – Patru-Diaz 7-3 18.32 SCHERMA – Patru-Diaz 7-2 18.30 SCHERMA – Patru-Diaz 6-2 18.25 SCHERMA – Patru-Diaz 5-1 18.24 SCHERMA – Patru-Diaz 4-1 18.22 SCHERMA – Patru-Diaz 0-1 18.18 SCHERMA – Tra poco le due semifinali femminili. Nella prima di fronte la francese Patru e la spagnola Diaz Escalona 18.15 SCHERMA – L’azzurroè medaglia di. Cuk vice 15-10 lae andrà ad affrontare Llavador in. Per la prima volta non ci saranno italiani ina Orano 18.15 SCHERMA –-Cuk 10-13 18.13 SCHERMA – ...

Pubblicità

usatoscherma : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - OLGA CALISSI IN SEMIFINALE NEL FIORETTO - Federscherma : GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - OLGA CALISSI IN SEMIFINALE NEL FIORETTO - GamesValleyit : A partire dal 1 Ottobre non saranno più aggiunti titoli Xbox 360 ai Games With Gold, i titoli gratuiti riservati ag… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Turchia, è volata per la vittoria del medagliere! Nuoto e sche… - usatoscherma : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - ULTIMA GIORNATA CON LE PROVE DI FIORETTO / LINK RISULTATI LIVE E VIDEO -