LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: azzurri avanti tutta nel nuoto! Tre italiani negli ottavi nel fioretto (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI E italiani IN GARA 12.22: SCHERMA Sarà derby tra Guillaume Bianchi e Davide Filippi nei quarti di finale del fioretto maschile. Bianchi ha superato negli ottavi 15-4 il tunisino Minuto 12.20: NUOTO – Lo sloveno Fers Erzen vince la prima batteria dei 200 dorso con 2’00?35, secondo posto per Matteo Restivo con 2’00?66 12.18: Queste le protagoniste della finale dei 100 dorso donne: Avramova, Rodrigues Revelo, Zofkova, Weiler Sastre, Zamorano Sanz, Gastaldi, Ntountounaki, Segel 12.17: NUOTO – La turca Avramova vince la seconda batteria dei 100 dorso e fa segnare il miglior tempo con 1’01?89, seconda la spagnola Zamorano Sanz ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 5 LUGLIO, ORARI EIN GARA 12.22: SCHERMA Sarà derby tra Guillaume Bianchi e Davide Filippi nei quarti di finale delmaschile. Bianchi ha superato15-4 il tunisino Minuto 12.20: NUOTO – Lo sloveno Fers Erzen vince la prima batteria dei 200 dorso con 2’00?35, secondo posto per Matteo Restivo con 2’00?66 12.18: Queste le protagoniste della finale dei 100 dorso donne: Avramova, Rodrigues Revelo, Zofkova, Weiler Sastre, Zamorano Sanz, Gastaldi, Ntountounaki, Segel 12.17: NUOTO – La turca Avramova vince la seconda batteria dei 100 dorso e fa segnare il miglior tempo con 1’01?89, seconda la spagnola Zamorano Sanz ...

