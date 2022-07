L’Italia ha vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo! Padrona incontrastata del Mare Nostrum per la quinta volta di fila! (Di martedì 5 luglio 2022) L’Italia ha vinto il medagliere ai Giochi del Mediterraneo 2022. Il Bel Paese si conferma il padrone incontrastato della competizione multisportiva riservata alle Nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum. Gli azzurri tornano a casa con un forziere impreziosito da ben 159 medaglie: 48 ori, 50 argenti, 61 bronzi. Il trionfo a Orano (Algeria) è giunto in volata, al termine di un’avvincente rimonta sulla Turchia: gli anatolici si erano presentati con tutti i loro pezzi forti a questo evento (a differenza della compagine tricolore, che presentava diverse seconde linee) e hanno cercato il colpaccio assoluta, ma la nostra delegazione è riuscita a respingere l’assalto, recuperando lo svantaggio nella seconda parte del programma e imponendosi dopo aver operato il sorpasso nella serata di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)hailaidel Mediterraneo 2022. Il Bel Paese si conferma il padrone incontrastato della competizione multisportiva riservata alle Nazioni che si affacciano sul. Gli azzurri tornano a casa con un forziere impreziosito da ben 159 medaglie: 48 ori, 50 argenti, 61 bronzi. Il trionfo a Orano (Algeria) è giunto in volata, al termine di un’avvincente rimonta sulla Turchia: gli anatolici si erano presentati con tutti i loro pezzi forti a questo evento (a differenza della compagine tricolore, che presentava diverse seconde linee) e hanno cercato il colpaccio assoluta, ma la nostra delegazione è riuscita a respingere l’assalto, recuperando lo svantaggio nella seconda parte del programma e imponendosi dopo aver operato il sorpasso nella serata di ...

