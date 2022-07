Lisetta Carmi è morta | addio alla fotografa e pianista | “i grandi dolori della vita hanno arricchito la mia anima”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 luglio 2022) All’anagrafe si chiamava Annalisa, ma per tutto il mondo era, una donna capace di racchiudere secoli di evoluzione culturale in uno scatto e anche in un discorso. Tra le menti più brillanti forse che l’Italia abbia mai avuto, l’artista si è spenta a Cisternino, in Puglia, all’età di 98 anni. Annalisadetta, chi era La sua storia è letteratura praticamente fin dalle origini.infatti nasce a Genova “in Via Sturla 15” -raccontava lei, in una famiglia di origini ebraiche e per questo è costretta a rifugiarsi in Svizzera nella Seconda guerra mondiale a causa delle persecuzioni razziali. In un’intervista rilasciata a Daniele Segre di Rai Radio 3 e diventata un podcast in quattro puntate, racconta di quando all’indomani delle leggi razziali i suoi fratelli sono stati ...