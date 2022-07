Lino Banfi racconta la malattia della moglie | ' Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme'

(Di martedì 5 luglio 2022) L'attore, che non immagina una vita senza di lei, hato questo dolore in una lettera indirizzata alla donna, pubblicata da Intimità : 'Hoal Santo Padre quello che mi haidi ...

Gossipfa una commovente richiesta al Papa: "Bergoglio mi ha detto[...] L'attore ha rivolto delle commoventi parole a Papa Francesco, rivolgendogli una richiesta [...] "Mi avevano ...Pare che Papa Francesco abbia replicato ache nella lettera rivela: 'Il Papa mi ha detto che ... Qualche giorno fa mi ha detto 'senti, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme ...Lino Banfi sulla moglie affetta da Alzheimer ha detto: "ho chiesto al Papa di pregare per poter morire insieme" ...Lino Banfi ha parlato della malattia della moglie, svelando di aver fatto una richiesta particolare al Papa: il Pontefice non ha accettato.