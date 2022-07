Liberato padre Luigi Brena, il missionario italiano sequestrato in Nigeria (Di martedì 5 luglio 2022) La polizia Nigeriana è riuscita a liberare i due sacerdoti sequestrati domenica scorsa: si tratta del missionario italiano padre Luigi Brena e di padre Emmanuel Silas, della diocesi di Kafanchan. Il 64enne dell'ordine dei Chierici... Leggi su today (Di martedì 5 luglio 2022) La poliziana è riuscita a liberare i due sacerdoti sequestrati domenica scorsa: si tratta dele diEmmanuel Silas, della diocesi di Kafanchan. Il 64enne dell'ordine dei Chierici...

