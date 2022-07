Liberato con un blitz di polizia il missionario italiano rapito in Nigeria: caccia ai rapitori in fuga (Di martedì 5 luglio 2022) Un blitz della polizia locale non ha dato scampo ai sequestratori e ha Liberato il missionario italiano rapito domenica scorsa in Nigeria. Un piaga, quella dei sequestri di sacerdoti cattolici nel Paese, che continua a sanguinare ininterrottamente da tempo. Basti pensare che, nello Stato di Edo nei giorni scorsi bande criminali hanno rapito altri due preti Nigeriani: padre Peter Udo e padre Philemon Oboh. Mentre un altro religioso Nigeriano è da ieri sotto sequestro in Zambina, nello Stato nord-orientale di Kaduna. Un fenomeno che, purtroppo, non si limita solo ai sacerdoti, ma che si estende sempre di più anche a cittadini comuni, Nigeriani e stranieri. Nigeria, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Undellalocale non ha dato scampo ai sequestratori e haildomenica scorsa in. Un piaga, quella dei sequestri di sacerdoti cattolici nel Paese, che continua a sanguinare ininterrottamente da tempo. Basti pensare che, nello Stato di Edo nei giorni scorsi bande criminali hannoaltri due pretini: padre Peter Udo e padre Philemon Oboh. Mentre un altro religiosono è da ieri sotto sequestro in Zambina, nello Stato nord-orientale di Kaduna. Un fenomeno che, purtroppo, non si limita solo ai sacerdoti, ma che si estende sempre di più anche a cittadini comuni,ni e stranieri., ...

