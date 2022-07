L’ex campione americano fa sognare i tifosi del Napoli: c’entra Cristiano Ronaldo! (Di martedì 5 luglio 2022) Chad Johnson, ai più noto come Ochocinco, è un ex giocatore di NFL. Questo nome probabilmente non è nuovo per i tifosi del Napoli. Infatti, L’ex star del football americano, fu ospite del Napoli quando, con Ancelotti allenatore, gli azzurri nel 2019 fecero una mini-tournée negli Stati Uniti. In particolare, Johnson riuscì ad incontrare i giocatori ed il tecnico Ancelotti nella rifinitura che gli azzurri fecero all’Hard Rock Stadium di Miami. Ochocinco e Mertens In quell’occasione il Napoli, all’indomani della rifinitura, affrontò il Barcellona: la partita terminò 2-1 per i blaugrana, i gol furono realizzati da Busquets e Rakitic per gli spagnoli, autogol di Umtiti per i partenopei. Da quel momento, Ochocinco non ha mai più nascosto la sua passione per il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 luglio 2022) Chad Johnson, ai più noto come Ochocinco, è un ex giocatore di NFL. Questo nome probabilmente non è nuovo per idel. Infatti,star del football, fu ospite delquando, con Ancelotti allenatore, gli azzurri nel 2019 fecero una mini-tournée negli Stati Uniti. In particolare, Johnson riuscì ad incontrare i giocatori ed il tecnico Ancelotti nella rifinitura che gli azzurri fecero all’Hard Rock Stadium di Miami. Ochocinco e Mertens In quell’occasione il, all’indomani della rifinitura, affrontò il Barcellona: la partita terminò 2-1 per i blaugrana, i gol furono realizzati da Busquets e Rakitic per gli spagnoli, autogol di Umtiti per i partenopei. Da quel momento, Ochocinco non ha mai più nascosto la sua passione per il ...

