“L’Europa ha finito le armi per sostenere Kiev. La Russia ha ancora riserve da vendere. Nato allargata? Si dà un pretesto a Mosca” – l’analisi (Di martedì 5 luglio 2022) “L’Europa ha fatto il massimo, e infatti ha finito le scorte. La Russia ne ha da vendere e andrà avanti, tutto qui”. ‘Tutto qui’ è il modo con cui Tiziano Ciocchetti, esperto del mondo armi della rivista Difesa Online, congeda i facili entusiasmi e mette uno dietro l’altro i vagoni di una treno lanciato in corsa senza una meta e con tante deviazioni incontrollate. “A titolo personale posso dire che l’idea che la Russia esaurisca munizioni, uomini e armi è assolutamente fantasiosa. Avete visto l’attacco al centro commerciale? Hanno usato un missile di 60 anni fa e di questa roba qui sono pieni, i russi hanno arsenali da vendere”. Per contro, agli occhi dell’esperto, è lampante che l’Occidente non ne ha più da dare all’Ucraina e sta grattando il fondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “ha fatto il massimo, e infatti hale scorte. Lane ha dae andrà avanti, tutto qui”. ‘Tutto qui’ è il modo con cui Tiziano Ciocchetti, esperto del mondodella rivista Difesa Online, congeda i facili entusiasmi e mette uno dietro l’altro i vagoni di una treno lanciato in corsa senza una meta e con tante deviazioni incontrollate. “A titolo personale posso dire che l’idea che laesaurisca munizioni, uomini eè assolutamente fantasiosa. Avete visto l’attacco al centro commerciale? Hanno usato un missile di 60 anni fa e di questa roba qui sono pieni, i russi hanno arsenali da”. Per contro, agli occhi dell’esperto, è lampante che l’Occidente non ne ha più da dare all’Ucraina e sta grattando il fondo ...

