Lecce-Postal Calcio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) Lecce-Postal Calcio sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su orario, canale e diretta streaming di questa prima amichevole estiva del precampionato 2022 dei salentini. La neopromossa giallorossa nel ritiro di Folgaria scende già in campo per un primo test in cui, oltre ad affinare i meccanismi, sarà fondamentale evitare il rischio infortunio. Appuntamento alle ore 17 di martedì 5 luglio, diretta tv sull’emittente locale Telerama, con streaming sul sito web della tv. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudi questa primaestiva deldei salentini. La neopromossa giallorossa nel ritiro di Folgaria scende già in campo per un primo test in cui, oltre ad affinare i meccanismi, sarà fondamentale evitare il rischio infortunio. Appuntamento alle ore 17 di martedì 5 luglio,tv sull’emittente locale Telerama, consul sito web della tv. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Pubblicità

LecceCalcio : Da “avversari” ma con il Lecce nel cuore. Nel Postal le storie giallorosse di Martin e Massimo - - LecceCalcio : Domani la prima uscita stagionale: Lecce-Postal sarà in diretta tv e streaming - - coldpatrix : RT @VerFilippo: Domani alle 17 amichevole tra Lecce e Postal in diretta su Telerama - VerFilippo : Domani alle 17 amichevole tra Lecce e Postal in diretta su Telerama - walman1982 : @VerFilippo @PianetaLecce Lecce vs Postal market non deve essere male ?? @coldpatrix @doncarlo74 -