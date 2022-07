Lazio | ufficiale il rinnovo di Patric fino al 2027

Pubblicità

aquilarandagia3 : RT @InsiderLazio: Dopo la nota ufficiale della #Lazio nei confronti de 'Il messaggero' , il giornalista Alberto Abbate ha pensato di pubbli… - mechanist83 : RT @InsiderLazio: Dopo la nota ufficiale della #Lazio nei confronti de 'Il messaggero' , il giornalista Alberto Abbate ha pensato di pubbli… - Aquila6811 : RT @InsiderLazio: Dopo la nota ufficiale della #Lazio nei confronti de 'Il messaggero' , il giornalista Alberto Abbate ha pensato di pubbli… - InsiderLazio : Dopo la nota ufficiale della #Lazio nei confronti de 'Il messaggero' , il giornalista Alberto Abbate ha pensato di… - ilpodsport : #Calciomercato Lazio, via anche Vavro: ufficiale la cessione al Copenaghen #ilpodsport -

I biancocelsti chiudono per Casale. La Juventus corteggia Zaniolo. Nuova avventura in Brasile per l'ex Inter. L'attaccante inglese va al Chelsea ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...