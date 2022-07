Lazio in festa, presentate le nuove maglie. Lotito: 'Cresceremo ancora' (Di martedì 5 luglio 2022) Un autentico bagno di folla, oltre 8mila tifosi della Lazio hanno assistito alla presentazione della nuova maglia della Mizuno nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Presentatrice della serata ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) Un autentico bagno di folla, oltre 8mila tifosi dellahanno assistito alla presentazione della nuova maglia della Mizuno nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Presentatrice della serata ...

Pubblicità

Manilanazzaro : Lazio, festa per la nuova maglia a Piazza del Popolo: l’evento il 4 luglio ci vediamo in piazza!!!???? ?… - __dabb_ : @CalciomercatoIl Bellissima la maglia. Pessima la figura, di fronte ai rappresentanti mizuno, di quei tifosi che ha… - __dabb_ : @InsiderLazio Bellissima. Pessima invece la figura, di fronte ai rappresentanti mizuno, di quei tifosi che hanno i… - m_biancoceleste : #Tare vs #Lotito: la tensione in casa #Lazio non si placa nemmeno in una serata di festa davanti ai suoi tifosi.… - LALAZIOMIA : Lazio, 5mila tifosi a piazza del Popolo: festa per le nuove maglie (e qualche fischio a Lotito) -