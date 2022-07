Lazio, Gila presentato sui social: il club accoglie così il difensore – FOTO (Di martedì 5 luglio 2022) Gila è un giocatore della Lazio, che ha presentato il suo nuovo acquisto sui social. Ecco l’accoglienza per il difensore Gila è il terzo colpo di questo mercato estivo della Lazio dopo Marcos Antonio e Cancellieri e il primo rinforzo per la difesa. Domani le visite mediche di rito per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore, mentre intanto il club lo ha presentato sui social. ?? Mario Gila è arrivato nella Capitale! #CMonEagles ? pic.twitter.com/34yriR0wFA— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 5, 2022 Questo il post del club biancoceleste per il giovane spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022)è un giocatore della, che hail suo nuovo acquisto sui. Ecco l’nza per ilè il terzo colpo di questo mercato estivo delladopo Marcos Antonio e Cancellieri e il primo rinforzo per la difesa. Domani le visite mediche di rito per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore, mentre intanto illo hasui. ?? Marioè arrivato nella Capitale! #CMonEagles ? pic.twitter.com/34yriR0wFA— S.S.(@OfficialSS) July 5, 2022 Questo il post delbiancoceleste per il giovane spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

