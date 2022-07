Lazio, ecco Mario Gila dal Real Madrid: il difensore è atterrato a Roma (Di martedì 5 luglio 2022) La Lazio e Maurizio Sarri hanno un nuovo giocatore ed è lui, Mario Gila. Il difensore spagnolo classe 2000, centrale di difesa di piede destro, è stato acquistato dal club biancoceleste dal Real... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 5 luglio 2022) Lae Maurizio Sarri hanno un nuovo giocatore ed è lui,. Ilspagnolo classe 2000, centrale di difesa di piede destro, è stato acquistato dal club biancoceleste dal...

