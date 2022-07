Lazio ad Auronzo senza difensori: Sarri ne chiama quattro dalla Primavera (Di martedì 5 luglio 2022) La Lazio è pronta a partire per Auronzo di Cadore, dove svolgerà il primo allenamento stagionale. Dopo i due giorni di visite mediche e la serata di presentazione delle nuove maglie a Piazza del Popolo, la squadra partirà nel pomeriggio di martedì 5 luglio. La Lazio assicura che partirà anche Patric, unico assente alle visite mediche poiché reduce da un’influenza. Presenza fondamentale quella dello spagnolo, uno dei pochi difensori centrali a disposizione. Acerbi (che è in uscita) è ancora in vacanza dopo la Nazionale, Luiz Felipe è approdato al Betis e per quanto riguarda il mercato, ancora nessun rinforzo è arrivato. L’acquisto di Mario Gila è stato ufficializzato ma il centrale classe 2000 del Real Madrid arriverà solo nei prossimi giorni ad Auronzo. Si fa attendere invece la ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Laè pronta a partire perdi Cadore, dove svolgerà il primo allenamento stagionale. Dopo i due giorni di visite mediche e la serata di presentazione delle nuove maglie a Piazza del Popolo, la squadra partirà nel pomeriggio di martedì 5 luglio. Laassicura che partirà anche Patric, unico assente alle visite mediche poiché reduce da un’influenza. Prefondamentale quella dello spagnolo, uno dei pochicentrali a disposizione. Acerbi (che è in uscita) è ancora in vacanza dopo la Nazionale, Luiz Felipe è approdato al Betis e per quanto riguarda il mercato, ancora nessun rinforzo è arrivato. L’acquisto di Mario Gila è stato ufficializzato ma il centrale classe 2000 del Real Madrid arriverà solo nei prossimi giorni ad. Si fa attendere invece la ...

