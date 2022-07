Laura Pausini | la foto in costume diventa virale | Fisico pazzesco

(Di martedì 5 luglio 2022) Ladiha riscosso talmente tanto successo da essereta: l’avete vista in? La star italiana ha lasciato di stucco il vasto pubblico che la segue da tutto il mondo. Ma guardate come si è mostrata questa volta sul web. Con una voce come la sua,ha conquistato L'articolo, lainchemusica.it.

Pubblicità

simoneruvioli : RT @miss_chifo: Laura Pausini ubriaca è la cosa più bella che vedrete oggi - GraziellaArmaro : Buongiorno così. #laprimaallaradio Ho scoperto la canzone La Solitudine di Laura Pausini grazie a Shazam. - imecojoni : RT @miss_chifo: Laura Pausini ubriaca è la cosa più bella che vedrete oggi - RaffaMonticelli : RT @miss_chifo: Laura Pausini ubriaca è la cosa più bella che vedrete oggi - embctvnetwork : David Foster, Laura Pausini, Richard Marx - David Foster, Laura Pausini, Richard Marx - Message In A Bot -

Da chi le piacerebbe essere citata in un brano "Jovanotti, ma anche Claudio Baglioni,e Biagio Antonacci: sono gli artisti di cui potrei fare il karaoke". Dopo sei edizioni di "Battiti ...Eterni già quaggiù come il già citato Renato Zero,, la mitica Mara Venier, Silvia Mezzanotte voce strepitosa dei Matia Bazar dei tempi d'oro insieme ad Antonella Ruggiero, l'ex Pooh ...La nota cantante si è fatta ritrarre visibilmente 'euforica' e fuori controllo mentre si trovava in barca con gli amici. Il video è già diventato virale: ecco cosa si vede.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...