Laura Chiatti e Marco Bocci | “Buon anniversario eterno amore mio”

(Di martedì 5 luglio 2022) Il 5 luglio del 2014si sono sposati e tra i due oggi è lei la più romantica che ricorda ogni dettaglio importante del giorno del matrimonio. Altro che crisi, tral’vola sempre più alto, oggi festeggiano l’ottavodi matrimonio. L’attrice sfoglia l’album di nozze e mostra le foto che la riportano indietro nel tempo, alle emozioni di quel giorno. Scrive la promessa fatta davanti a Dio, un valore che da lì in poi è rimasto sempre uguale. Sono scatti meravigliosi quelli che sceglieper fare gli auguri a suo marito, per mostrare a tutti la coppia che erano e che sono. Il “Ti amo” di ...

MimmoAdinolfi : @demotivatrice10 Il vero dramma è che mi ha appena detto che l'Alexa a casa di mia mamma riproduce Vip in Trip che… - ParliamoDiNews : Laura Chiatti/ Body shaming impazza: `Sono seguita da una nutrizionista` #LauraChiatti #2luglio - Fiammailmionome : @celestetoson5 Pure Laura Chiatti ti ricordi vestiva i figli da femmine ed era stata criticata sul web? -

L'attrice di 3 metri sopra il cielo e l'attore di Squadra Antimafia festeggiano otto anni di matrimonio e non mancano le reciproche dediche ...Correva il 5 luglio del 2014 quandoe Marco Bocci, a Perugia, nell'Abbazia di San Pietro, si promettevano amore eterno. Un matrimonio glamour, di due vip amatissimi. Quella favola d'amore dura ancora oggi, dopo aver ... Marco Bocci, marito Laura Chiatti/ La malattia, la vacanza nel deserto coi figli e.. L'attrice di 3 metri sopra il cielo e l'attore di Squadra Antimafia festeggiano otto anni di matrimonio e non mancano le reciproche dediche social ...