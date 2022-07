Lascio la mia famiglia scuola in anticipo: dopo 40 anni da prof mi dedicherò al volontariato. Lettera (Di martedì 5 luglio 2022) Inviata da prof.ssa Wanda Barbieri - Stimatissima Dirigente, Cari Colleghi tutti, in questo momento provo una particolare emozione, un capitolo della mia vita si chiude, un capitolo che a me piaceva tanto, quello che mi ha dato tante soddisfazioni. Le vicende dolorose che mi hanno coinvolta mi costringono ad anticipare il pensionamento. Il dolore ed il dispiacere hanno segnato in maniera profonda la mia vita e quella della mia famiglia che ora ha bisogno della mia presenza costante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 luglio 2022) Inviata da.ssa Wanda Barbieri - Stimatissima Dirigente, Cari Colleghi tutti, in questo momento provo una particolare emozione, un capitolo della mia vita si chiude, un capitolo che a me piaceva tanto, quello che mi ha dato tante soddisfazioni. Le vicende dolorose che mi hanno coinvolta mi costringono ad anticipare il pensionamento. Il dolore ed il dispiacere hanno segnato in manieraonda la mia vita e quella della miache ora ha bisogno della mia presenza costante. L'articolo .

Pubblicità

alexsiaadv : infartando per jannik mentre provo a studiare, no non vi lascio soli soldati sulla mia tl - Biagiothai : @PBerizzi @repubblica Se dai l'impressione ad un adolescente di essere intoccabile, hai appena creato un mostro! Va… - pellegiornale : “Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita. A mia madre quando era incinta di me fu consigliato di… - soltantode : Vado, lascio la mia zona comfort per recarmi in studio. L'Arte chiama. Oggi vorrei essere sorda ?? - ifilmdavedere : RT @erreobi: Visto #Elvis ma la mia inutile recensione è per ora rimandata, lascio spazio a chicche ben più interessanti > -