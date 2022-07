La tragedia della Marmolada si poteva evitare? Cosa racconta la dinamica del crollo del seracco e chi doveva valutare il rischio

(Di martedì 5 luglio 2022) Lasi? L’inchiestaprocura di Trento sul disastro che è costato la vita a sette persone (il bilancio è ancora provvisorio) è ancora agli inizi. Sotto ildistaccatosi domenica scorsa ci sono almeno altre 13 persone: dieci italiani e tre cittadiniRepubblica Ceca. Ed è difficile che ci sia ancora qualcuno in vita. Sono stati colpiti mentre si trovavano sul Pian dei Fiacconi. Il blocco di ghiaccio si è frantumato e ha preso velocità prima di travolgerli. Per questo l’identificazione sarà difficile. Gli inquirenti spiegano che servirà l’esame del Dna. Intanto hanno aperto un fascicolo per disastro colposo. «La priorità è ora ricomporre i corpi dei deceduti e dare loro un nome. Poi cercheremo di ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - fffitalia : La tragedia della #Marmolada è una tragedia #climatica . Cosa accadrà nei prossimi 10 anni, se la situazione è già… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - gnu4545 : Ultim'ora ?? Dopo la #Marmolada, altra tragedia in montagna: due alpinisti morti sul #Cervino: precipitati nell’area della Cresta del Leone. - fpoli62_poli : RT @AlessandroFusi9: Nel 1916 il ghiacciaio della Marmolada crolla uccidendo 300 soldati austriaci. Chi approfitta della tragedia di ieri p… -

È anche il parrocolocalità turistica, sconvolta dallaMarmolada, ma ci tiene a parlare soltanto per evidenziare l'impegno dei volontari locali, non certo per la sua scelta di ...PADOVA - Le prime notizie sul fatto che tra i dispersiMarmolada ci fossero marito e moglie padovani, . La conferma ufficiale è arrivata ieri mattina, 4 luglio, e queste sono ore di straziante attesa per i familiari di Davide Miotti, ...C'è un indagato per la morte di Antonio Andriani. Si tratta del proprietario della villa dove, sabato notte, è avvenuta la tragedia. L'ipotesi di reato, formulata dalla Procura di Trapani, è omicidio ...La rilevazione di Coldiretti: temperatura aumentata di due gradi, causa di sconvolgimenti ambientali. «I ghiacciai, parte fondamentale del ciclo dell'acqua» ...