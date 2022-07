La Svizzera vuole far pagare le accise sui veicoli elettrici (Di martedì 5 luglio 2022) Il governo ha chiesto ai dipartimenti deputati di presentare una proposta di “accisa sui veicoli elettrici” entro il 2023. Servirebbe a coprire il calo degli introiti di quella sui carburanti tradizionali.... Leggi su dday (Di martedì 5 luglio 2022) Il governo ha chiesto ai dipartimenti deputati di presentare una proposta di “accisa sui” entro il 2023. Servirebbe a coprire il calo degli introiti di quella sui carburanti tradizionali....

Pubblicità

aliciasbb : RT @maxarifay: In una Lugano militarizzata stanno arrivando oligarchi ucraini, burocrati europeisti e guerrafondai americani: una delegazio… - con_la_J : @e_falce #nucleare > troppo caro,meglio centrali idroelettriche come in Svizzera/Francia Reinvestimemto in energia… - Alma92069865 : RT @maxarifay: In una Lugano militarizzata stanno arrivando oligarchi ucraini, burocrati europeisti e guerrafondai americani: una delegazio… - Ticinonline : Per oltre due anni, l’impresa di commercio al dettaglio ha avuto riscontri positivi sulla nuova forma di lavoro ed… - LambertoLombar1 : RT @maxarifay: In una Lugano militarizzata stanno arrivando oligarchi ucraini, burocrati europeisti e guerrafondai americani: una delegazio… -