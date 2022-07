La Storia, nuova fiction Rai: trama e cast (Di martedì 5 luglio 2022) La Storia, la nuova fiction Rai tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante ed ambientata negli anni della Seconda Guerra Mondiale ed in quelli successivi, arriverà in tv nella prossima stagione televisiva. Le riprese della serie sono ufficialmente iniziate da qualche giorno. La Storia, iniziate le riprese della nuova fiction Rai: la trama Le riprese della nuova fiction Rai, «La Storia», sono appena iniziate e la trama segue fedelmente l'omonimo romanzo di Elsa Morante da cui è tratta. La Storia si apre nella Roma del 1941 dove la vedova Ida Ramundo - una donna dal carattere debole - si prende cura di suo figlio Ninuzzo, un ragazzo scapestrato e ribelle. La donna, che lavora come ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 5 luglio 2022) La, laRai tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante ed ambientata negli anni della Seconda Guerra Mondiale ed in quelli successivi, arriverà in tv nella prossima stagione televisiva. Le riprese della serie sono ufficialmente iniziate da qualche giorno. La, iniziate le riprese dellaRai: laLe riprese dellaRai, «La», sono appena iniziate e lasegue fedelmente l'omonimo romanzo di Elsa Morante da cui è tratta. Lasi apre nella Roma del 1941 dove la vedova Ida Ramundo - una donna dal carattere debole - si prende cura di suo figlio Ninuzzo, un ragazzo scapestrato e ribelle. La donna, che lavora come ...

