La stella Nba, Ja Morant, lascia 500 dollari a una cameriera di un fast food. Che non lo riconosce IL (Di martedì 5 luglio 2022) La sorpresa di scoprire l'identità dell'uomo che aveva davanti è stata grande. Ancor di più la gioia nel vedere la mancia che l'uomo le aveva lasciato. E' quanto accaduto a una cameriera di un fast ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 luglio 2022) La sorpresa di scoprire l'identità dell'uomo che aveva davanti è stata grande. Ancor di più la gioia nel vedere la mancia che l'uomo le avevato. E' quanto accaduto a unadi un...

Pubblicità

fanpage : Lui è Ja Morant, superstar Nba e ha fatto felice una cameriera di un fast food. Il video è da guardare fino alla fi… - sportli26181512 : Mercato NBA, quale futuro per Donovan Mitchell? I Jazz lo tengono, per ora: Dopo la cessione di Rudy Gobert ai Minn… - rprat75 : @jacopo_frz @il_Malpensante A me piaceva dal college lo avevo visionato live. In Nba se non sei una stella la differenza la fa il contesto - sportli26181512 : NBA, Steph Curry condurrà gli ESPYS 2022: i precedenti e le nomination: È stato annunciato che Steph Curry condurrà… - Otravez9d : @Ma_Do_Sd Ah ok, grazie! pensavo qualche stella nba.. ma ripensandoci è troppo piccolo. Menomale, ho evitato la figuraccia?? -