La Stazione Zoologica Anton Dohrn compie 150 anni: al via due giorni di meeting (Di martedì 5 luglio 2022) La Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto nazionale di Biologia, ecologia e biotecnologie marine di Napoli – celebra quest'anno il 150esimo anniversario dalla fondazione. La Stazione è stata il primo istituto indipendente e internazionale di biologia marina al mondo e del più antico ente di ricerca Italiano indipendente dalle accademie. E da domani, per due giorni, ospiterà il meeting '150 anni di Scienza presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn: valorizzare il passato per progettare il futuro'. All'iniziativa è stata conferita la Medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La conferenza ha ricevuto il patrocino del Ministero dell'Università

