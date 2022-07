La Roma porta la Conference League a casa di Giorgio: tifoso di 96 anni (Di martedì 5 luglio 2022) Prosegue il tour della Conference League vinta dalla Roma, tappa anche da Giorgio, 96 anni, più vecchio abbonato dei giallorossi. Sicuramente una bellissima iniziativa quella della Roma che ha deciso di far viaggiare la coppa vinta nella scorsa stagione. Una tappa particolare è stata fatta per Giorgio, un tifosi speciale, tanto che è stato lo stesso manager Tiago Pinto a consegnare il prezioso trofeo nelle mani dell’abbonato più vecchio della Roma. Sicuramente una grande operazione che avvicina i tifosi alla squadra, ma che dà anche il senso di come un club di calcio sia soprattutto dei tifosi. Senza il sostegno dei supporters sarebbe tutto inutile, anche se la si vuole pensare in termini di vil denaro. Il club giallorosso ha deciso di unire questo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022) Prosegue il tour dellavinta dalla, tappa anche da, 96, più vecchio abbonato dei giallorossi. Sicuramente una bellissima iniziativa quella dellache ha deciso di far viaggiare la coppa vinta nella scorsa stagione. Una tappa particolare è stata fatta per, un tifosi speciale, tanto che è stato lo stesso manager Tiago Pinto a consegnare il prezioso trofeo nelle mani dell’abbonato più vecchio della. Sicuramente una grande operazione che avvicina i tifosi alla squadra, ma che dà anche il senso di come un club di calcio sia soprattutto dei tifosi. Senza il sostegno dei supporters sarebbe tutto inutile, anche se la si vuole pensare in termini di vil denaro. Il club giallorosso ha deciso di unire questo ...

