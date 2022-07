La rivelazione in diretta | ”Dybala può diventare un’idea per Milan e Roma!”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 luglio 2022) Continua ad evolversi lentamente la situazione legata a. Come riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, per l’argentino non ci sono passi concreti in Italia. L’Inter lo ha messo in stand-by ormai da tempo,e Roma potrebbero pensarci solamente al verificarsi di alcuni incastri (ingaggio in primis) e il Napoli non ha ancora fatto recapitare alcuna offerta ufficiale all’entourage della Joya.Serie A Premier League Ci sono squadre inglesi che si sarebbero mosse in queste ultime ore. Da monitorare ad esempio il Manchester United, alle prese con il caso Cristiano Ronaldo. Movimenti esplorativi invece per l’Arsenal. Dunque, in questo momento, le piste più calde sarebbero legate alla Premier League o al campionato spagnolo (Atletico Madrid e Siviglia in pole). Alessio Nicolosi