La Rai sposta Marc Innaro: il corrispondente dei Tg da Mosca finisce in Egitto (Di martedì 5 luglio 2022) Marc Innaro lascia Mosca. Il corrispondente dalla Russia dei Tg Rai se ne andrà dalla Russia dopo otto anni per tornare in Egitto: ha prestato servizio al Cairo tra 2004 e 2014. Il trasferimento sarà effettivo tra qualche settimana ma lui ha confermato lo spostamento al Fatto Quotidiano: «Sono qui da otto anni, non bisogna essere abbarbicati alla poltrona», dice. Innaro è finito nelle polemiche in questi mesi durante la guerra tra Russia e Ucraina. Durante un collegamento con Tg2 Post alla fine del febbraio scorso aveva detto che «dopo il crollo dell’Unione Sovietica chi si è allargato non è stata la Russia. È stata la Nato». Da quel momento il Tg1 ha smesso di utilizzare i suoi servizi e la sua firma da Mosca. Lui ha continuato ad andare in video su ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022)lascia. Ildalla Russia dei Tg Rai se ne andrà dalla Russia dopo otto anni per tornare in: ha prestato servizio al Cairo tra 2004 e 2014. Il trasferimento sarà effettivo tra qualche settimana ma lui ha confermato lomento al Fatto Quotidiano: «Sono qui da otto anni, non bisogna essere abbarbicati alla poltrona», dice.è finito nelle polemiche in questi mesi durante la guerra tra Russia e Ucraina. Durante un collegamento con Tg2 Post alla fine del febbraio scorso aveva detto che «dopo il crollo dell’Unione Sovietica chi si è allargato non è stata la Russia. È stata la Nato». Da quel momento il Tg1 ha smesso di utilizzare i suoi servizi e la sua firma da. Lui ha continuato ad andare in video su ...

