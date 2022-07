La prof Petolicchio lascia Il Collegio: non ci sarà nella prossima edizione (Di martedì 5 luglio 2022) La settima edizione de Il Collegio dovrà dire addio alla professoressa Maria Rosa Petolicchio. L’insegnante di matematica e scienze non ci regalerà una nuova edizione (con un nuovo look di capelli), dato che secondo il portale Webboh.it quest’anno avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con Rai2. Ma la professoressa Petolicchio non sarebbe l’unica ad aver lasciato. Fra gli addii più rumorosi anche quello di Raina e Carnevale, rispettivamente insegnanti di storia e geografia e di arte. Ecco cosa si legge sul sito: “Il direttore Rai Stefano Coletta aveva annunciato degli importanti cambiamenti per il corpo docenti in generale. In effetti, cliccando il sito BanijayItalia.it, scopriamo che sono aperti i casting anche per i professori. ... Leggi su biccy (Di martedì 5 luglio 2022) La settimade Ildovrà dire addio allaessoressa Maria Rosa. L’insegnante di matematica e scienze non ci regalerà una nuova(con un nuovo look di capelli), dato che secondo il portale Webboh.it quest’anno avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con Rai2. Ma laessoressanon sarebbe l’unica ad averto. Fra gli addii più rumorosi anche quello di Raina e Carnevale, rispettivamente insegnanti di storia e geografia e di arte. Ecco cosa si legge sul sito: “Il direttore Rai Stefano Coletta aveva annunciato degli importanti cambiamenti per il corpo docenti in generale. In effetti, cliccando il sito BanijayItalia.it, scopriamo che sono aperti i casting anche per iessori. ...

ssheisalady : in che senso il corpo docenti del collegio rinnovato ma come si fa senza la petolicchio e la minchia del prof di arte - frabiziovalerio : non io che penso al mio prof di matematica e fisica delle superiori che sarebbe perfetto come nuovo “Petolicchio”… -