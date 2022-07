La procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulle molestie subite da molte donne all’adunata degli Alpini di maggio (Di martedì 5 luglio 2022) La procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulle molestie subite da molte donne nel corso dell’adunata degli Alpini che si era tenuta il 7 e l’8 maggio a Rimini e a San Marino. Dopo l’adunata, oltre cento donne avevano Leggi su ilpost (Di martedì 5 luglio 2022) Ladihadanel corso dell’adunatache si era tenuta il 7 e l’8e a San Marino. Dopo l’adunata, oltre centoavevano

Pubblicità

fisco24_info : Alpini, procura Rimini chiede archiviazione per molestie: (Adnkronos) - Favero: 'Neanche si chiede scusa'… - lifestyleblogit : Alpini, procura Rimini chiede archiviazione per molestie - - italiaserait : Alpini, procura Rimini chiede archiviazione per molestie - DomaniGiornale : ???? La procura di #Rimini ha chiesto l’archiviazione sulle molestie denunciate durante l’ultima adunata degli… - silvano46 : RT @ilpost: La procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulle molestie subite da molte donne all’adunata degli Alpini di… -