La prima pagina de “Il Giornale” sugli «Sciacalli dei ghiacci» che viene smentita dalle pagine interne de “Il Giornale”

(Di martedì 5 luglio 2022) L’edizione di oggi de Ilè l’esatta sintesi di come, pur di cercare in tutti i modi di rimanere fedeli alle proprie convinzioni, si riescano a mandare in stampa dei quotidiani con unachecontraddetta dai contenuti nelle. Ildiretto da Augusto Minzolini, infatti, titola in: «Glidei». Il riferimento è alla tragedia sulla Marmolada di domenica pomeriggio, con altri commenti sibillini nel sommario: «Sulla Marmolada 7 morti e 13 dispersi, quasi impossibile trovare superstiti E i “gretini” strumentalizzano la strage: “Colpa dell’Occidente che inquina”». Insomma, la classica e solita tesi ...

Pubblicità

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? MILAN, MISSIONE DUE STELLE Tutte le #notizie ?? - Avvenire_Nei : Buongiorno. Buon #5luglio Ecco la prima pagina di #Avvenire di oggi. ?? A questo link puoi leggere l’e… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 05/07/2022. Gli aggiornamenti su - lojack92 : RT @repubblica: La prima pagina di oggi #5luglio - incrinatura : RT @fabiochiusi: Dalla prima pagina de La Verità nelle ultime settimane: -

Avvenire

...totali 1 Condivisioni totali Notizie Laavventura di Meta nel mondo delle criptovalute è destinata a concludersi a settembre, con la chiusura del progetto pilota del wallet Novi. Laweb ...... ha definitivamente voltato. Dopo la rottura con il Cav, infatti, ha continuato a vivere in Brianza per un po',di trasferirsi proprio in Toscana insieme alla cantante. Il regalo da 2 ... Turci-Pascale, un'unione da sparare in prima pagina (Milano, 05 luglio 2022) - Milano, 05 luglio 2022 - L'instabilità dei tassi di cambio delle criptovalute ha portato i cybercriminali a scovare nuovi modi per in ...Dopo una stagione negativa per cambi di allenatore e playoff sfumati, il Cinigiano cambia pagina. La società del presidente Tassi ... che era già stato giocatore ai tempi in cui il Cinigiano militava ...