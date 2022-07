Pubblicità

repubblica : La nuova sotto-variante del Covid, arriva dall'India ed è 5 volte più veloce [di Donatella Zorzetto] - fattoquotidiano : Omicron, ecco BA.2.75 la nuova sotto variante da sorvegliare. Le mutazioni e la possibile fuga immunitaria - repubblica : Covid, la nuova sotto-variante del Covid, arriva dall'India ed e' 5 volte piu' veloce - reneelettra : RT @ProfMBassetti: Credo valga la pena tenere d'occhio” la nuova sotto-variante #Ba.2.75 identificata in India e altri paesi in quanto potr… - AlfioKrancic : La nuova sotto-variante del Covid, arriva dall'India ed è 5 volte più veloce (Repubblica) Ci mancavano le sottovarianti...?? -

Per l'infettivologo Matteo Bassetti, 'vale la pena tenere d'occhio, ma senza allarme,' la- variante 'in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un'elevata ......mediani ma anche dapunta, per scatenare la sua verve offensiva. Doppia opzione per l'assetto tattico di Pioli. I 10 MILIONI E L'ALTRO POTENZIALE CRACK DI MALDINI - 'Primo giorno con la...Un secolo dopo siamo ancora qui, sotto una nuova luce, quella della Fondazione". La presidenza della è stata affidata al professor Pietro Cortelli, direttore operativo dell'IRCCS Istituto delle ...Daniele Pradè, ds della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa mentre sta per partire la nuova stagione viola 2022/2023 ... mi ha dato certezze sotto il profilo tecnico e ci serviva in quel ...