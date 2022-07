La norma voluta dal Pd che può far chiudere i B&B a Venezia (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Sono diversi i nodi che stanno rallentando alla Camera l'esame del decreto Aiuti e che stanno causando non poche fibrillazioni nella maggioranza. Tra le norme contestate, ad esempio, c'è quella relativa alla realizzazione di un termovalorizzatore a Roma, norma osteggiata dai 5 stelle, ma anche la stretta sul Reddito di cittadinanza, voluta da Lega e Forza Italia e inserita nel testo durante l'esame nelle commissioni Bilancio e Finanze. A suscitare forti perplessità è anche la norma che introduce una stretta sugli affitti brevi a Venezia, voluta dal Pd. Infine, altre modifiche sono richieste sul fronte superbonus. È in corso un confronto tra maggioranza e governo e non è escluso che si torni a intervenire sul testo alla ripresa dell'esame in Aula, apportando eventuali modifiche per dirimere alcuni dei nodi. La ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Sono diversi i nodi che stanno rallentando alla Camera l'esame del decreto Aiuti e che stanno causando non poche fibrillazioni nella maggioranza. Tra le norme contestate, ad esempio, c'è quella relativa alla realizzazione di un termovalorizzatore a Roma,osteggiata dai 5 stelle, ma anche la stretta sul Reddito di cittadinanza,da Lega e Forza Italia e inserita nel testo durante l'esame nelle commissioni Bilancio e Finanze. A suscitare forti perplessità è anche lache introduce una stretta sugli affitti brevi a Venezia,dal Pd. Infine, altre modifiche sono richieste sul fronte superbonus. È in corso un confronto tra maggioranza e governo e non è escluso che si torni a intervenire sul testo alla ripresa dell'esame in Aula, apportando eventuali modifiche per dirimere alcuni dei nodi. La ...

