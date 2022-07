La Nato apre la ratifica dell' adesione di Svezia e Finlandia

(Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gli ambasciatori dei 30 Paesi membrihanno firmato i protocolli per l'avviodi. Il segretario generale'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha parlato di “un momento storico per la, la, lae per la sicurezza condivisa”.La scorsa settimana al vertice di Madrid, i leader alleati avevano deciso di invitaread aderire allain seguito alla firma di un memorandum tra i due Paesi e la Turchia. La firma dei protocolli disegna adesso l'inizio del processo di.Stoltenberg ha affermato che la porta ...

'Non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire la nostra sicurezza collettiva', ha aggiunto. 'Questo è davvero un momento storico', ha detto il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in ...
Con la firma di oggi i due paesi scandinavi possono partecipare alle riunioni dell'alleanza, pur senza diritto di voto. Il processo, dopo la ratifica da parte di tutti i parlamenti, si dobrebbe conclu ...