La ministra Messa e "le tre studentesse": una bomba sul governo (Di martedì 5 luglio 2022) Maria Cristina Messa, attuale ministra dell'Università, è coinvolta in una vicenda apparentemente torbida che risale al marzo 2018, quando era rettrice dell'Università di Milano Bicocca. L'accusa è di aver tentato di favorire tre studentesse bocciate al Master in Diritti Umani e Sicurezza: non proprio tre studentesse qualsiasi, dato che si trattava di diplomatiche latinoamericane. Maria Gabriela Vera Basurto era il console generale della Repubblica dell'Ecuador a Milano e si era distinta per le assenze e per aver presentato la tesi con due settimane di ritardo. Eva Gloria Chuquimia Mamani era console della Bolivia a Milano e “attaccava fogli già scritti per superare gli esami”. Infine Maura Janett Tirado Paz, impiegata contabile nelle istituzioni di governo del Messico, che agli esami neanche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Maria Cristina, attualedell'Università, è coinvolta in una vicenda apparentemente torbida che risale al marzo 2018, quando era rettrice dell'Università di Milano Bicocca. L'accusa è di aver tentato di favorire trebocciate al Master in Diritti Umani e Sicurezza: non proprio trequalsiasi, dato che si trattava di diplomatiche latinoamericane. Maria Gabriela Vera Basurto era il console generale della Repubblica dell'Ecuador a Milano e si era distinta per le assenze e per aver presentato la tesi con due settimane di ritardo. Eva Gloria Chuquimia Mamani era console della Bolivia a Milano e “attaccava fogli già scritti per superare gli esami”. Infine Maura Janett Tirado Paz, impiegata contabile nelle istituzioni didel Messico, che agli esami neanche ...

Pubblicità

petergomezblog : “La ministra dell’Università Messa tentò di favorire 3 studenti vip (due diplomatiche e una funzionaria) quando era… - horottoilvetro : RT @ProfAnestesista: Università. Per il 2022-2023 per Medicina 14.740 posti e per le professioni sanitarie 31.730. La Ministra Messa firma… - ProfVeterinario : Università. Per il 2022-2023 per Medicina 14.740 posti e per le professioni sanitarie 31.730. La Ministra Messa fir… - ProfOculista : Università. Per il 2022-2023 per Medicina 14.740 posti e per le professioni sanitarie 31.730. La Ministra Messa fir… - Infermiere_line : Università. Per il 2022-2023 per Medicina 14.740 posti e per le professioni sanitarie 31.730. La Ministra Messa fir… -