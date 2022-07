"La licenza non si tocca", l'urlo dei tassisti arrivati da tutta Italia. Tutto pronto per il corteo (Di martedì 5 luglio 2022) tassisti da tutta Italia Sono arrivati a Roma per la mobilitazione a piazza della Repubblica in occasione dello sciopero nazionale di 48 ore. La piazza è chiusa al traffico e a breve i tassisti sfileranno per le vie del centro verso piazza Venezia. La richiesta al governo è quella di stralciare l'articolo 10 del Ddl Concorrenza. È scattato a mezzanotte, infatti, lo sciopero di 48 ore che, fatte salve le fasce di garanzia, andrà avanti fino alla mezzanotte di domani. Intanto a Roma, in piazza della Repubblica, si sono radunati i tassisti arrivati da tutta Italia e appartenenti a tutte le sigle sindacali perché la protesta, come loro stessi ribadiscono, è unitaria. Il corteo si muoverà per raggiungere piazza Venezia. ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022)daSonoa Roma per la mobilitazione a piazza della Repubblica in occasione dello sciopero nazionale di 48 ore. La piazza è chiusa al traffico e a breve isfileranno per le vie del centro verso piazza Venezia. La richiesta al governo è quella di stralciare l'articolo 10 del Ddl Concorrenza. È scattato a mezzanotte, infatti, lo sciopero di 48 ore che, fatte salve le fasce di garanzia, andrà avanti fino alla mezzanotte di domani. Intanto a Roma, in piazza della Repubblica, si sono radunati idae appartenenti a tutte le sigle sindacali perché la protesta, come loro stessi ribadiscono, è unitaria. Ilsi muoverà per raggiungere piazza Venezia. ...

DukeDearth : #Sciopero Con lo sciopero i tassisti a Roma tutelano i clienti?????? Non il vostro monopolio e la licenza a 130.000 euro, no???? - maqualdietajb : @Laly_91_ Non dovrebbero avere loro la licenza di pubblicarle nelle storie, come stanno facendo con gli altri? - Simo12377395 : @agorarai se non sapete di che parlate tacete! Il taxista non ha malattie ferie tredicesime e quattordicesime pagat… - MFelici98 : @alesi_enrico @RTaverBella @MarcoRizzoPC Mia burocrazia? Ma cosa stai dicendo? I soldi spesi per la licenza per me… - lucip1985 : @Linkiesta @lasoncini Ma i tassisti? I tassisti hanno una licenza che vendono a prezzi carissimi o tramandano a fig… -