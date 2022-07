La Lega Pro ha un nuovo 'Talento' per pallone (Di martedì 5 luglio 2022) 'Talento' è il nuovo pallone realizzato da Erreà Sport in collaborazione con Lega Pro per la stagione sportiva 2022/23. Il concetto - chiave racchiuso nel nuovo pallone ufficiale è proprio il Talento. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) '' è ilrealizzato da Erreà Sport in collaborazione conPro per la stagione sportiva 2022/23. Il concetto - chiave racchiuso nelufficiale è proprio il. ...

La Lega Pro ha un nuovo 'Talento' per pallone

'Talento' è il nuovo pallone realizzato da Erreà Sport in collaborazione con Lega Pro per la stagione sportiva 2022/23. Il concetto - chiave racchiuso nel nuovo pallone ufficiale è proprio il talento. Caratterizzato da una potente grafica, si vuole unire metaforicamente la ...

GIUSEPPE PRESTIA, NUOVO ACQUISTO PER L'ENNA CALCIO. Successivamente le esperienze in Lega Pro con il Milazzo, in Serie D con il Marsala e tanti campionati di Eccellenza con diverse formazioni e tre queste il Dattilo, Riviera Marmi, Sancataldese, ...

Figc-Lega, prove di disgelo sulle riforme

Prove di disgelo tra FIGC e Lega Serie A. Ieri si è tenuta la riunione per discutere delle prossime licenze nazionali, il manuale che include i criteri legali, economico-finanziari e gli adempimenti n ...