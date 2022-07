La forza di Master of Puppets dei Metallica, ripescata da Stranger Things 4 (come Kate Bush) (Di martedì 5 luglio 2022) Running Up That Hill di Kate Bush a (ora) Master of Puppets dei Metallica, Stranger Things 4 è piena di perle musicali. Va riconosciuto il merito della supervisione musicale di Kate Felder che è riuscita a per ben due volte a resuscitare un classico degli anni ‘80 trasformandolo in un (imprevisto) successo del 2022. L’apripista è stato il brano Running Up That Hill di Kate Bush, che, utilizzato abilmente nella prima parte della stagione a fine maggio, ha scalato le classifiche fino a raggiungere il primo posto nel Regno Unito a fine giugno, ben 37 anni dopo la sua uscita. (E con sé ha portato milioni in royalties alla sua autrice). Ora il nuovo momento di gloria tocca a Master of ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 luglio 2022) Running Up That Hill dia (ora)ofdei4 è piena di perle musicali. Va riconosciuto il merito della supervisione musicale diFelder che è riuscita a per ben due volte a resuscitare un classico degli anni ‘80 trasformandolo in un (imprevisto) successo del 2022. L’apripista è stato il brano Running Up That Hill di, che, utilizzato abilmente nella prima parte della stagione a fine maggio, ha scalato le classifiche fino a raggiungere il primo posto nel Regno Unito a fine giugno, ben 37 anni dopo la sua uscita. (E con sé ha portato milioni in royalties alla sua autrice). Ora il nuovo momento di gloria tocca aof ...

Pubblicità

tumiitou : @elevisconti Mamma mia che stratega master che abbiamo in Italia, ma perché non fa subito il Ministro Orsini io mi… - IlRisvPopolare : ELENA MANZINI, 55 ANNI, TERMINA L’IRON MASTER DI NUOTO CON LA MEDAGLIA D’ARGENTO 55 anni ,4 figli, una infanzia ed… - lvc4rio : attendendo pazientemente master of puppets, so che lo faranno, loro devono farlo per forza - marghebarbonag1 : @chrixhome @turbojr_ Devi comunque iscriverti e pagare,da quanto so devi per forza partecipare alla master class an… - APOC4LYPSW : RAGA X FAV CAGATEMI alle master class di christian bisogna per forza ballare o si può assistere solo? perché ho let… -