La forza della sostenibilità in Italia oggi | al via il seminario estivo di Symbola La diretta streaming

E' cominciato stamattina, martedì 5 luglio, e proseguirà fino a sabato 9 luglio, a Treia, in provincia di Macerata, il seminario estivo di Symbola, intitolato quest'anno "La forza della sostenibilità in Italia oggi". Arrivato alla ventesima edizione, il seminario si è affermato come uno dei più importanti appuntamenti nazionali di riferimento sull'economia, la società e l'economia, sui temi della sostenibilità, dello sviluppo, della competitività e del posizionamento strategico del Paese. Lo ha annunciato la stessa "Fondazione delle qualità Italiane", ricordando che il seminario sarà preceduto, come tradizione, dal Festival della soft ...

